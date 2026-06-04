Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.06.2026 17:03:00
Amazon, Microsoft and Google are quietly morphing their businesses — and Wall Street is missing the big picture
Tech giants are shifting from solely providing computing power to distributing AI models, unlocking a lucrative new revenue stream.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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