Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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13.05.2026 15:45:46

Amazon: Paket der Extraklasse für den Schweizer Anleihenmarkt

Wenige Monate nach Alphabet debütiert ein zweiter Hyperscaler aus den USA mit einer grossvolumigen Transaktion am Schweizer Kapitalmarkt. Amazon verbreitert damit die Investorenbasis. Und für Schweizer Anleger eröffnet sich eine Alternative zu den Aktien der US-Technologieriesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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