SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
12.12.2025 13:22:00
Amazon, Shein, Temu: EU erhöht Importkosten für Billigwaren
Händler sollen unabhängig von ihrem Standort die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben, sagt die EU. Deswegen führen die Mitgliedstaaten im Juli 2026 eine Abgabe von 3 Euro auf Pakete bis 150 Euro ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
