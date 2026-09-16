Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.09.2026 16:04:00
Amazon, Shein, Temu: Neue Bearbeitungsgebühr für Einfuhr kleiner Pakete in die EU kommt
Täglich kommen Millionen Pakete aus dem Ausland nach Europa, von billigen Onlinehändlern wie Shein und Temu. Der Zoll ist überfordert, eine neue Abgabe soll helfen. Die Endverbraucher in Europa bleiben aber verschont.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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