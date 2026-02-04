Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
04.02.2026 14:53:00
Amazon, Uber, Netflix: Wie ein Boykott gegen Donald Trumps Einwanderungspolitik helfen soll
Per Mausklick gegen brutale ICE-Methoden: In den USA sollen Menschen ihre Abos bei Amazon, Netflix und Uber beenden, damit die Konzerne Einfluss auf Donald Trump nehmen. Kann das funktionieren?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|171,32
|-9,50%
|Netflix Inc.
|68,34
|-0,51%
|Uber
|63,63
|0,19%