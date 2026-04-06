Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.04.2026 00:22:00
Amazon, USPS strike a deal — showing they still need each other despite threats of big delivery cuts
The agreement arrives as Amazon continues to expand its warehouse network and focus on same-day deliveries.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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