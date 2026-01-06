Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
06.01.2026 23:58:44
Amazon accused of listing products from independent shops without permission
Complaints from retailers come as ecommerce giant sues start-up for sending AI ‘agents’ to shop without its consentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Analysen zu Amazon
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|206,55
|0,22%