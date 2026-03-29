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29.03.2026 14:26:00
Amazon Acquires Fauna Robotics. Is This a Viable Threat to Tesla's Optimus Project?
You read the headline. I'll be direct about the question's answer: No, it's not a threat right now. But the more interesting question is whether Amazon (NASDAQ: AMZN) is building the right foundation to become a threat in three to five years. I think the answer is a qualified and timid yes.Amazon confirmed the acquisition of Fauna Robotics this week. Fauna is a two-year-old New York start-up founded by former Meta Platforms and Google engineers, specifically Josh Merel, a Google DeepMind researcher, and Rob Cochran, former head of product at CTRL-Labs, the neural interface company Meta absorbed in 2019. Their product is Sprout: a 42-inch, 50-pound bipedal humanoid that runs on Nvidia's Jetson Orin platform, has a swappable battery lasting about three hours, and is priced at $50,000 for research and development partners. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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