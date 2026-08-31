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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Medienbericht 31.08.2026 22:09:39

Amazon-Aktie bricht ein: Bericht über FTC-Klage sorgt für Kursrutsch

Amazon-Aktie bricht ein: Bericht über FTC-Klage sorgt für Kursrutsch

Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt.

Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere an der NASDAQ letztlich um 2,5 Prozent auf 259,77 US-Dollar ab, nachdem es zuvor noch deutlicher abwärts ging. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial.

Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde.

/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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