Amazon-Aktie bricht ein: Bericht über FTC-Klage sorgt für Kursrutsch

Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt.

Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere an der NASDAQ letztlich um 2,5 Prozent auf 259,77 US-Dollar ab, nachdem es zuvor noch deutlicher abwärts ging. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial

Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde.

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NEW YORK (dpa-AFX)