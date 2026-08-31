Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Medienbericht
|
31.08.2026 22:09:39
Amazon-Aktie bricht ein: Bericht über FTC-Klage sorgt für Kursrutsch
Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere an der NASDAQ letztlich um 2,5 Prozent auf 259,77 US-Dollar ab, nachdem es zuvor noch deutlicher abwärts ging. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial.
Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde.
/la/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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