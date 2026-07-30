Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Umbau 30.07.2026 17:07:09

Amazon-Aktie höher: Investition von mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim

Amazon-Aktie höher: Investition von mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim

Der Online-Handelsriese Amazon wird im Südwesten seinen Standort in Pforzheim deutlich erweitern, das Personal dort bis Ende 2029 mehr als verdoppeln und über 300 Millionen Euro investieren.

Nach Worten eines Amazon-Sprechers geht damit auch eine Veränderung des Standorttyps einher: Statt wie bisher mittelgroße Artikel wie etwa Windelpackungen oder Spielkonsolen zu lagern, werden dort künftig kleine bis mittlere Artikel bereitgestellt werden - vom USB-Stick bis hin zum Bügeleisen, wie der Sprecher sagte.

Nach dem Umbau werde Platz sein für rund 20 Millionen dieser Artikel. Hunderte Transportroboter bringen dann mobile Regale zu den Mitarbeitenden und ersparten diesen somit Laufwege. "Wir wollen ein guter Nachbar in der Region sein - mit attraktiven Arbeitsplätzen, Perspektive für Mitarbeitende und Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort", so der Sprecher weiter.

Bislang arbeiteten am Standort über 1.000 Menschen. Die Zahl soll in den nächsten drei Jahren auf deutlich mehr als 2.000 Mitarbeitende aufgestockt werden. Während der Umbauzeit bleiben den Angaben zufolge alle bisherigen Arbeitsplätze bestehen.

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) nannte die Investition ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort seiner Stadt. "In keiner anderen Kommune in Baden-Württemberg sind in den letzten Jahren derart hohe ausländische Direktinvestitionen geflossen, die auch tatsächlich baulich am Standort in Wert gesetzt wurden", sagte er.

Amazon betreibt in Baden-Württemberg eigenen Angaben zufolge zehn Standorte mit derzeit 3.000 Beschäftigten.

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie klettert zwischenzeitlich um 4,65 Prozent auf 237,20 Dollar.

/avg/DP/zb

PFORZHEIM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie gibt nach: US-Senat prüft China-Einfluss
Amazon-Aktie vor Quartalszahlen: So begründet CEO Andy Jassy die hohen Investitionen in KI
Nach Alphabet rücken auch Microsoft, Meta und Amazon in den Fokus der Cashflow-Debatte

Bildquelle: Shutterstock / Thaspol Sangsee,Frank Gaertner / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com,Ioan Panaite / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten