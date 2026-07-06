Amazon-Aktie höher: Weitere Expansion in Oberösterreich angekündigt

In Reichersberg stieß das Unternehmen auf Widerstand. Der bereits in Bau befindliche Standort im Ennshafen soll indes im Frühjahr 2027 eröffnet werden und ein weiteres Projekt in Schalchen soll weiterhin in Vorbereitung sein, wie Wirtschaftslandesrat Markus Achleiter einem Onlinebericht der "Krone" zufolge in einer Anfragebeantwortung auf Initiative der Grünen erklärte.

Das Vorhaben in Schalchen befindet sich laut Achleitner noch in einer frühen Planungs- und Vorbereitungsphase. Geplant ist dort - ähnlich wie im Ennshafen - ein Verteilzentrum für die sogenannte "letzte Meile", von dem aus Pakete an Kundinnen und Kunden in der Region zugestellt werden.

Im Innviertel wollte der US-Riese ein "AmazonRobotics Sortable Center" in Reichersberg errichten - ein hochautomatisiertes Sortierzentrum innerhalb des Logistiknetzes des US-Riesen. Nach dem politischen Nein der Gemeinde ist dieses Projekt vom Tisch.

Die Amazon-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 244,91 US-Dollar.

kre

(APA)