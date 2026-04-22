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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Medienbericht 22.04.2026 21:41:00

Amazon-Aktie im Blick: Amazon will im oberösterreichischen Reichersberg investieren

Amazon-Aktie im Blick: Amazon will im oberösterreichischen Reichersberg investieren

Der US-Onlinehändler Amazon plant laut "Oberösterreichische Nachrichten" (OÖN) eine Großinvestition im oberösterreichischen Reichersberg unweit der Grenze zu Bayern.

Demnach sei ein Werk um 500 Millionen Euro geplant, bis zu 1.500 Arbeitsplätze könnten entstehen. Offizielle Bestätigungen gebe es dafür nicht. Der Standort wäre der achte des US-Großkonzerns in Österreich.

Im Innviertel solle "ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen", schreiben die OÖN. "Wir bestätigen Verhandlungen mit einem großen Spieler, die sich in der Anfangsphase befinden", sagt die zuständige "Wirtschaftspark Reichersberg GmbH" der Zeitung. Zu kursierenden Namen von Unternehmen könne man nichts sagen.

Der Ort liege in unmittelbarer Nähe zur Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Auch die Nähe zu Deutschland sei für Logistikbetriebe und das produzierende Gewerbe attraktiv. In Reichersberg betreibt etwa der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke in Oberösterreich.

Bisher hat Amazon in Österreich vor allem Verteilzentren, in Graz ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, bei dem Amazon mit der Technischen Universität zusammenarbeitet. Mit eigenen Standorten und Mitarbeitern ist Amazon seit 2016 in Österreich tätig, erinnern die Oberösterreichischen Nachrichten.

tsk

ISIN US0231351067 WEB http://www.amazon.com/

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