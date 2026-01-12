Amazon-Aktie im Fokus: Kommt nach schwachem Jahr die Wende?

Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 blicken Analysten optimistisch in die Zukunft der Amazon-Aktie. Diese Faktoren könnten die Aktie zurück auf Wachstumskurs bringen.

• Analysten zeigen sich 2026 bullish für die Amazon-Aktie• AWS-Cloud und KI-Investitionen als Wachstumstreiber• Einzelhandel soll zweistellig wachsen

Die Amazon-Aktie hat Anlegern im Jahr 2025 nur wenig Freude bereitet. Nach einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt stand zum Jahresende lediglich ein Plus von 5,21 Prozent zu Buche. Damit war der weltgrößte Onlinehändler das Schlusslicht unter den sogenannten "Magnificent Seven". Anleger fragen sich: Wie geht es für den Tech-Riesen nun weiter?

Was die Amazon-Aktie 2025 ausbremste

Laut Jed Ellerbroek, Portfolio Manager bei Argent Capital Management, gab es mehrere Gründe für die schwache Entwicklung. In einem Interview mit Yahoo Finance erklärte er, dass in der ersten Jahreshälfte 2025 vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastend wirkte. Die daraus resultierenden Preiserhöhungen im Einzelhandel führten zu einer geringeren Nachfrage, wodurch Amazon weniger Produkte absetzte und gleichzeitig geringere Werbeeinnahmen erzielte.

In der zweiten Jahreshälfte rückten dann strategische Sorgen in den Fokus der Investoren, heißt es. Marktteilnehmer befürchteten, Amazon könnte im Rennen um künstliche Intelligenz hinter Alphabet und Microsoft zurückfallen. Hintergrund war das stärkere Wachstum von Google Cloud Platform und Azure im Vergleich zur Cloud-Sparte AWS. Laut Ellerbroek sei dies jedoch vor allem darauf zurückzuführen, dass Amazon rund anderthalb Jahre später mit dem Aufbau spezieller KI-Rechenzentren begonnen habe.

Warum Amazon 2026 als "KI-Gewinner" gelten könnte

Trotz der durchwachsenen Performance bleibt Argent Capital Management optimistisch. Jed Ellerbroek rechnet für 2026 gemäß Yahoo Finance mit einem Wachstum von über 20 Prozent bei AWS sowie mit einem "zweistelligen Wachstum im Einzelhandel". Zudem geht er davon aus, dass sich die Amazon-Aktie positiv entwickeln und sich das Unternehmen "als Gewinner im Bereich KI herausstellen wird".

Begründet wird dieser Ausblick mit dem beschleunigten Ausbau der KI-Infrastruktur. Amazon hole im Wettbewerb sichtbar auf und erhöhe seine Kapazitäten deutlich. Als wichtigen Hinweis auf diese Entwicklung nennt Ellerbroek den "hervorragenden Gewinnbericht" für das dritte Quartal, der auf steigende Umsätze und eine verbesserte operative Dynamik hindeute.

Cloud, Sicherheit und Streaming stärken das Ökosystem

Neben Cloud und KI treibt Amazon auch Maßnahmen zur Stärkung des Kerngeschäfts und des Kundenvertrauens voran. Der Konzern versendet umfassende Warnungen mit dem Betreff "Schütze dich vor Betrug" an seine Prime-Mitglieder. Hintergrund ist eine zunehmende Welle von Phishing-Mails und betrügerischen Anrufen, bei denen Kriminelle gezielt persönliche Daten nutzen, um angebliche Probleme mit Prime-Verlängerungen oder Zahlungsmethoden vorzutäuschen. Zusätzlich wurde mit amazon.de/reportascam ein eigener Meldekanal für Betrugsversuche eingerichtet. Diese Maßnahmen unterstreichen laut Marktbeobachtern das strategische Ziel, das Vertrauen der Nutzer langfristig zu sichern.

Parallel dazu baut Amazon sein Mediengeschäft weiter aus. So startet Prime Video im Januar 2026 mit einer umfangreichen Content-Offensive.

Kommt 2026 die Trendwende?

Nach dem schwierigen Börsenjahr 2025 könnte Amazon vor einer Neubewertung stehen. Experten wie Jed Ellerbroek sowie Analysten von JPMorgan sehen klare Katalysatoren für den nächsten Wachstumsschub. Und auch andere Analysten zeigen sich überaus optimistisch: Laut TipRanks raten 46 von 47 Experten zum Kauf der Amazon-Aktie, lediglich eine Stimme empfiehlt das Halten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 294,55 US-Dollar ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent. Dennoch bleibt letztlich abzuwarten, ob die Experten mit ihrer bullishen Prognose recht behalten.

Am Freitag schloss die Amazon-Aktie an der NASDAQ mit einem Kursplus von 0,44 Prozent auf 247,38 US-Dollar. Nachbörslich ist dann jedoch wenig Bewegung zu sehen: Zeitweise notiert der Anteilsschein marginale 0,03 Prozent tiefer bei 247,30 US-Dollar. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Montag geht es derweil um 1,09 Prozent abwärts auf 244,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

