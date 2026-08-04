Amazon-Aktie im Höhenflug: Bezos verkauft Aktien für Milliardensumme

Jeff Bezos will Amazon-Aktien im Wert von rund 4,07 Milliarden US-Dollar verkaufen

Amazon-Aktie legt seit den jüngsten Quartalszahlen deutlich zu

Jim Cramer spricht von Dämpfer für die gute Stimmung

Während die Amazon-Aktie nach starken Quartalszahlen ihre Rally fortsetzt, meldet ausgerechnet Firmengründer Jeff Bezos den geplanten Verkauf eines milliardenschweren Aktienpakets. Aus einem am gestrigen Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular 144 geht hervor, dass Bezos über Morgan Stanley Smith Barney LLC 15 Millionen Aktien abgeben will. Der im Filing genannte Marktwert der Transaktion liegt bei rund 4,07 Milliarden US-Dollar.

Amazon-Gründeraktien aus dem Jahr 1994

Die zum Verkauf stehenden Papiere stammen aus der ursprünglichen Aktienausgabe von Amazon. Bezos hatte sie am 5. Juli 1994 als Gründerbestand erhalten, wie das Filing ausweist. Gemessen an den mehr als 10,78 Milliarden ausstehenden Amazon-Aktien macht das Paket nur einen kleinen Teil aus. In den drei Monaten davor hatte Bezos laut Formular keine meldepflichtigen Verkäufe von Amazon-Wertpapieren getätigt. Erwähnt wird zudem eine Spende von 220.200 Aktien an gemeinnützige Organisationen am 4. Mai, die im Anschluss möglicherweise verkauft wurden.

Cramer nennt die Meldung einen Dämpfer

CNBC-Moderator Jim Cramer griff die Nachricht auf X auf und schrieb, man könne es Bezos nicht vorwerfen, Aktien im Wert von vier Milliarden US-Dollar zu verkaufen, es sei aber trotzdem ein Dämpfer für die Stimmung. Der Kommentar trifft einen Nerv, denn der Verkauf platzt mitten in eine Phase, in der die Amazon-Aktie so stark läuft wie seit Jahren nicht. Gestern hat Amazon bei der Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar geknackt. Auf Monatssicht steht ein Kurs-Zuwachs von 15,46 Prozent, seit Jahresbeginn von 23,05 Prozent zu Buche.

Cant begrudge Bezos for selling $4 billion shares...but what a buzzkill - Jim Cramer (@jimcramer) August 3, 2026

Starke Amazon-Zahlen als Treiber der Rally

Grundlage der Kursbewegung sind die im vergangenen Monat veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal. Amazon meldete einen Umsatz von 200,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens von 197,03 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 US-Dollar und damit deutlich über der Erwartung von 1,82 US-Dollar.

Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 197 und 202 Milliarden US-Dollar, sowie mit einem operativen Ergebnis von 22,5 bis 26,5 Milliarden US-Dollar, deutlich über den 17,4 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahresquartal.

Der Verkauf läuft nach Angaben im Filing über einen vorab eingerichteten Handelsplan und ist damit unabhängig vom aktuellen Kursniveau terminiert. Ob Bezos den geplanten Umfang vollständig ausschöpft, zeigen die weiteren Formulare, die er im Zuge der Transaktion bei der SEC nachreichen muss.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.