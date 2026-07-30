Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Zahlen präsentiert
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30.07.2026 22:18:35
Amazon-Aktie im Rally-Modus: Überraschend starke Quartalszahlen
Für Amazon ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,68 US-Dollar auf 5,75 US-Dollar und fiel damit deutlich besser aus, als am Markt erwartet worden war. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,82 US-Dollar gelegen.
Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 167,70 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im zweiten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 200,6 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 197,03 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen.
Die Amazon-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 8,61 Prozent im Plus bei 255,24 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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