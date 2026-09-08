Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zusammenstoß 08.09.2026 21:14:00

Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen

Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen

Alle fünf Todesopfer bei dem Amazon-Frachtflugzeug-Unfall am Flughafen Miami haben in einem Wagen gesessen, mit dem der Jet zusammengestoßen ist.

Das bestätigte das örtliche Sheriff-Büro. Der Van mit insgesamt sieben Insassen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist. Die Gestorbenen waren demnach zwischen 47 und 75 Jahre alt.

Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) schoss das Flugzeug am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinaus und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Fünf Menschen starben und fünf weitere wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Flugzeug war in Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.

Die Amazon-Aktie zeigt sich im Dienstagshandel an der NASDAQ zeitweise mit einem Abschlag von 0,54 Prozent bei 257,11 US-Dollar.

/rin/DP/zb

MIAMI (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie schwächer: Klage in den USA - Vorwurf unfairer Werbepreise

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 221,20 -0,38% Amazon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:12 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen