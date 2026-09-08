Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Zusammenstoß
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08.09.2026 21:14:00
Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen
Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) schoss das Flugzeug am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinaus und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Fünf Menschen starben und fünf weitere wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Flugzeug war in Puerto Rico gestartet.
Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.
Die Amazon-Aktie zeigt sich im Dienstagshandel an der NASDAQ zeitweise mit einem Abschlag von 0,54 Prozent bei 257,11 US-Dollar.
/rin/DP/zb
MIAMI (dpa-AFX)
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