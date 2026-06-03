Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Original-Serie 03.06.2026 22:02:38

Amazon-Aktie in Rot: 'LOL: Last One Laughing' bei Prime-Video weltweit gern gesehen

Amazon-Aktie in Rot: 'LOL: Last One Laughing' bei Prime-Video weltweit gern gesehen

Das deutsche Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" ist bei Prime Video in der letzten Mai-Woche die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie weltweit gewesen.

Die siebte Staffel der Show mit Michael "Bully" Herbig belegte zudem Platz fünf aller meistgesehenen Serien bei Prime Video weltweit überhaupt - unabhängig von der Sprache, wie der von Amazon betriebene Streaming-Dienst weiter mitteilte.

Bei "LOL: Last One Laughing" treten prominente Komiker und Entertainer gegeneinander an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen: Wer lacht oder auch nur grinst, fliegt raus.

Prime Video veröffentlicht erstmals wöchentliche globale Top-10-Listen seiner meistgesehenen Titel. Die Ranglisten werden nach Angaben des Streaming-Dienstes nach Serien, Filmen sowie nicht-englischsprachigen Serien und Filmen aufgeteilt. Die Top-10-Listen beruhen demnach auf der weltweiten Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer von Montag bis Sonntag. Veröffentlicht würden sie jeweils mittwochs auf der Webseite About Amazon.

In der ersten Ausgabe für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2026 sind neben "LOL: Last One Laughing" den Angaben zufolge zwei weitere deutsche Titel in den globalen Top 10 vertreten: Die Prime-Original-Serie "Maxton Hall" belegt Platz 4 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien, der Prime-Original-Film "Der Tiger" Platz 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme.

Die an der NASDAQ gelistete-Titel Amazon-Aktie schloss 2,53 prozent leichter bei 250,02 Dollar.

/sl/DP/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Netflix, Amazon und Disney im Fokus: Deutsches Kabinett beschließt Investitionspflicht

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
27.05.26 Amazon Buy UBS AG
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 217,15 0,77% Amazon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Rot -- DAX höher -- Asiens Börsen schließlich mit Abgaben
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf negativem Terrain, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen