Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Deal voraus?
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12.10.2026 09:38:00
Amazon-Aktie kaum bewegt: Konzern plant Übernahme des KI-Startups Decart
Im Mai sammelte Decart in einer Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar ein. Unter den Investoren befand sich auch NVIDIA. In der Finanzierungsrunde wurde Decart damals laut der Zeitung mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge im vergangenen Monat eine erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.
Gegründet wurde Decart 2023 von drei israelischen Ingenieuren: den Brüdern Dean und Orian Leitersdorf sowie Moshe Shalev. Decart entwickelt außerdem Weltmodelle namens "Lucy" und "Oasis". Diese können reale 3D-Umgebungen generieren und simulieren.
Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigte sich die Amazon-Aktie zuletzt bei 262,53 US-Dollar wenig bewegt.
/mne/men/mis
SEATTLE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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