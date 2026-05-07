Amazon-Aktie leichter: CEO verkauft Aktienpaket im Millionenwert

Amazon-CEO Andy Jassy hat Anfang Mai erneut Aktien des Online-Händlers verkauft. Handelt es sich dabei um gewöhnliches Liquiditätsmanagement oder ein subtiles Signal zur Bewertung der Aktie?

• Amazon-CEO verkauft im Mai erneut Amazon-Aktien• Verkäufe nahe 52-Wochen-Hoch des Anteilsscheins• Transaktionen erfolgten im Rahmen von festem Handelsplan

CEO verkauft Amazon-Aktien nahe dem Hoch

Am 4. Mai 2026 veräußerte Amazon-CEO Andy Jassy laut einer Meldung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC satte 31.352 Amazon-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 275 US-Dollar. Das Verkaufsvolumen lag damit insgesamt bei rund 8,62 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist dabei der Kontext: Der Anteilsschein bewegte sich am Tag der Transaktion nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 278,56 US-Dollar, was den Verkauf aus markttechnischer Sicht besonders interessant macht.

Zudem hatte sich Jassy laut SEC-Mitteilungen bereits vor wenigen Wochen - am 17. April - schon einmal von einem ähnlich großen Aktienpaket getrennt - damals allerdings zu einem etwas niedrigeren Kurs von rund 255 US-Dollar. Die zeitliche Nähe und die vergleichbare Größenordnung legen allerdings nahe, dass es sich bei beiden Verkäufen nicht um eine spontane Entscheidung gehandelt haben dürfte, sondern um ein systematisches Vorgehen.

Verkäufe der Amazon-Aktie nach Plan

Tatsächlich erfolgten beide Transaktionen im Rahmen eines sogenannten 10b5-1-Handelsplans, den der Amazon-CEO bereits im November 2025 eingerichtet hatte, wie aus der SEC-Meldung hervorgeht. Solche Programme erlauben es Führungskräften börsennotierter Unternehmen, Aktienverkäufe im Voraus festzulegen und automatisiert ausführen zu lassen. Ziel ist es, den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden und gleichzeitig regelmäßige Liquidität zu schaffen.

In den eingereichten Dokumenten wird zudem deutlich, dass die Verkäufe eng mit der aktienbasierten Vergütung des CEOs verknüpft sind. Ein Teil der veräußerten Aktien stammt aus zuvor zugeteilten und nun freigegebenen Vergütungspaketen. Diese Praxis ist im US-Technologiesektor weit verbreitet und gehört zum Standardrepertoire der Kapitalstruktur von Top-Managern.

Trotz der Millionenbeträge relativiert sich die Bedeutung der Verkäufe somit bei genauerer Betrachtung. Zudem hält Jassy auch nach der Transaktion von Anfang Mai weiterhin mehr als 2,25 Millionen Stammaktien von Amazon. Der veräußerte Anteil entspricht damit nur einem kleinen Bruchteil seiner Gesamtbeteiligung.

Begrenzte Aussagekraft für Anleger

Die Verkäufe der Amazon-Aktie durch Andy Jassy im Mai fügen sich nahtlos in ein Muster planmäßiger Insiderverkäufe ein. Weder Umfang noch Struktur deuten auf eine abrupte Neubewertung der Unternehmensperspektiven durch den CEO hin. Vielmehr zeigen sie, wie stark die Vermögensverwaltung von Top-Managern inzwischen standardisiert ist. Für Anleger bleibt damit eine bekannte Erkenntnis: Nicht jeder Insiderverkauf ist eine Botschaft - manchmal ist er schlicht Teil des Systems.

Das spiegelt sich auch in der Reaktion der Amazon-Aktie an der NASDAQ wieder, die völlig unaufgeregt ausfiel: Den Handel am 4. Mai, dem Tag des Aktienpaket-Verkaufs, beendete die Amazon-Aktie letztlich 1,41 Prozent höher bei 272,05 US-Dollar. Im Donnerstagshandel steht der Anteilsschein zeitweise bei 273,38 US-Dollar mit 0,59 Prozent im Minus.

Amazon baut in Enns erstes Verteilzentrum für Oberösterreich

Der US-Onlinehändler Amazon baut im Gewerbegebiet Ennshafen in Enns (Bezirk Linz-Land) um rund 70 Mio. Euro ein neues Verteilzentrum für den Großraum Linz und die umliegende Region. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant, mehr als 100 Arbeitsplätze sollen entstehen, hieß es vom Unternehmen. Der offizielle Spatenstich für das erste Verteilzentrum in Oberösterreich und das sechste in Österreich erfolgte am Donnerstag.

Verteilzentren seien "Teil der letzten Meile", das bedeutet, dort werden Pakete für die Zustellung vorbereitet und anschließend über lokale Lieferpartner zugestellt, hieß es in den Presseunterlagen zum Spatenstich von Senior Operations Manager bei Amazon Logistik, Jordan Kremnitzer. Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SPÖ) sieht mehrere Vorteile für die Stadtgemeinde. Neben der Entstehung neuer Arbeitsplätze errichte Amazon einen Radweg entlang der Mainstraße sowie eine neue Bushaltestelle für die Stadtgemeinde Enns. Den Bedenken der Bevölkerung bezüglich Zunahme des Verkehrs hielt er entgegen, dass mit einer Vereinbarung festgehalten worden sei, dass der Lieferverkehr nicht durch das Stadtgebiet führen werde.

Gemeinderatsbeschluss zu weiterer möglicher Amazon-Großinvestition

Amazon dürfte in Oberösterreich aber auch noch auf der Suche nach anderen möglichen Standorten sein. Auch wenn Pläne für eine Großinvestition von 500 Mio. Euro in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) unweit der Grenze zu Bayern bisher nicht offiziell vom Unternehmen bestätigt wurden, tritt der Gemeinderat von Reichersberg jedenfalls Donnerstagabend zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Dabei soll laut Bürgermeister Bernhard Öttl (ÖVP) der Beschluss gefasst werden, ob die Wirtschaftspark Innviertel Reichersberg GmbH, an der die Gemeinde 35 Prozent der Anteile halte, überhaupt Verhandlungen über eine Betriebsansiedlung mit dem Interessenten, dessen Namen Öttl nicht dezidiert nennt, aufnehme. Am Freitag müsse dann auch der Gemeindeverband Interkommunale Betriebsansiedlung, dem 65 Prozent des Wirtschaftsparks gehören, einen derartigen Beschluss fällen.

Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von APA