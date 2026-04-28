Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Logistiknetz
|
28.04.2026 17:08:00
Amazon-Aktie leichter: Logistiknetz in Brandenburg mit zwei neuen Standorten erweitert
Im September soll an der Autobahn 15 bei Cottbus ein Verteil-Standort mit rund 7.700 Quadratmetern Fläche und etwa 70 Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen ankündigte. Das Zustellgebiet umfasse auch Südbrandenburg und Teile Nordsachsens. Im Oktober folgt ein weiteres Zentrum in Dahlewitz nahe Berlin - es soll mit rund 15.500 Quadratmetern doppelt so groß sein.
Die Lieferung an die Kunden solle damit beschleunigt werden, so Amazon. Für die Zustellung werden demnach bei lokalen Lieferpartnern zusätzlich etwa 200 Fahrer in Cottbus und 150 in Dahlewitz zuständig sein.
Amazon hat bereits drei Verteilzentren in Brandenburg: in Hoppegarten, Werder (Havel) und Schönefeld. An den Logistikstandorten in Brandenburg sind nach Angaben des Unternehmens bislang mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Verteilnetz für die Paketzustellung baut Amazon auch in anderen Bundesländern aus - mit neuen Standorten in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen) und Salzgitter (Niedersachsen).
In der Verwaltung - also bei Bürojobs - streicht der weltgrößte Onlinehändler Tausende Stellen, wie der Konzern am Hauptsitz in Seattle angekündigt hatte. Er begründete dies mit dem Abbau von Hierarchieebenen und Bürokratie sowie mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Inwiefern Arbeitsplätze in Deutschland von Kürzungen betroffen sind, war bislang unklar.
Am Dienstag zeigt sich die Amazon-Aktie an der NASDAQ 0,49 Prozent tiefer bei 259,84 US-Dollar.
COTTBUS (dpa-AFX)
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