Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Zahlen präsentiert
|
29.10.2026 21:10:23
Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen
Für Amazon ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 1,95 US-Dollar auf 1,89 US-Dollar. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,97 US-Dollar gelegen.
Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 180,17 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im dritten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 201,94 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 202,21 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit unterboten.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Amazon-Aktie zeitweise um 5,81 Prozent auf 229,72 US-Dollar nach unten.
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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