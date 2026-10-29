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Zahlen präsentiert 29.10.2026 21:10:23

Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen

Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen

Für Amazon-Aktionäre stand am Donnerstag nach US-Börsenschluss ein wichtiger Termin an: Der Konzern hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. So hat sich das Geschäft entwickelt.

Für Amazon ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 1,95 US-Dollar auf 1,89 US-Dollar. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,97 US-Dollar gelegen.

Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 180,17 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im dritten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 201,94 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 202,21 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit unterboten.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Amazon-Aktie zeitweise um 5,81 Prozent auf 229,72 US-Dollar nach unten.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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