Amazon-Aktie: Morgan Stanley hebt Kursziel auf 500 US-Dollar an

• Morgan Stanley sieht die Amazon-Aktie im optimistischen Szenario bis Ende 2027 bei 500 US-Dollar• AWS könnte nach dem Modell langfristig eine Billion US-Dollar Jahresumsatz erreichen• Im zweiten Quartal 2026 steigerte AWS seinen Umsatz um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar

Morgan Stanley sieht Potenzial für die Amazon-Aktie bis 500 US-Dollar

Die Amazon-Aktie könnte sich bis Ende 2027 gegenüber dem Kursniveau zum Zeitpunkt der Analyse nahezu verdoppeln. Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak skizziert ein optimistisches Szenario, in dem der Kurs bis dahin auf 500 US-Dollar steigt, wie MarketWatch in einem von Morningstar veröffentlichten Beitrag berichtet.

Im Mittelpunkt der optimistischen Rechnung steht Amazon Web Services (AWS). Nowak hält es laut MarketWatch für möglich, dass die Cloud-Sparte innerhalb der kommenden acht bis zehn Jahre einen Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar erreicht. Unter den Annahmen des Szenarios könnte Amazon insgesamt ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 500 Milliarden US-Dollar erzielen. Amazon-Chef Andy Jassy hatte zuvor ebenfalls die Möglichkeit angesprochen, dass AWS langfristig zu einem Geschäft mit einem Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar werden könnte.

Mehr Rechenkapazität als Voraussetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für das Szenario ist ein deutlicher Ausbau der verfügbaren Rechenkapazitäten. Laut dem von Morningstar veröffentlichten MarketWatch-Bericht kalkuliert Nowak für 2026 mit sechs Gigawatt zusätzlicher Kapazität und für 2027 mit weiteren acht Gigawatt. Für die darauffolgenden Jahre legt sein Modell einen jährlichen Zuwachs von jeweils acht Gigawatt zugrunde.

Eine weitere wichtige Größe ist der Umsatz, den AWS mit der zusätzlich verfügbaren Leistung erzielen kann. Nowak geht von einem aktuellen Wert von acht US-Dollar je Watt aus. Sollte AWS diesen Wert auf zwölf US-Dollar steigern können, könnte das Cloudgeschäft nach seiner Modellrechnung im Jahr 2035 einen Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar erreichen. Die Berechnung ist damit an mehrere Annahmen zur künftigen Entwicklung von AWS und der verfügbaren Infrastruktur geknüpft.

AWS wächst im zweiten Quartal kräftig

Die jüngsten Geschäftszahlen von Amazon zeigen ein deutliches Wachstum der Cloud-Sparte. Im zweiten Quartal 2026 erhöhte AWS seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar. Amazon bezeichnete dies in seiner Mitteilung zu den Quartalszahlen als die höchste AWS-Wachstumsrate seit 18 Quartalen. Das operative Ergebnis des Segments stieg von 10,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 16,6 Milliarden US-Dollar.

Auch der Gesamtkonzern legte zu. Der Umsatz von Amazon erhöhte sich im zweiten Quartal um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis stieg von 19,2 Milliarden auf 27,5 Milliarden US-Dollar. Amazon-Chef Andy Jassy verwies zudem darauf, dass sowohl das KI-Geschäft von AWS als auch das eigene Chipgeschäft inzwischen jeweils einen annualisierten Umsatz von mehr als 25 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das von Morgan Stanley genannte Kursniveau von 500 US-Dollar stellt dabei kein reguläres Kursziel dar, sondern basiert auf dem optimistischen Szenario des Analysten. Sein reguläres Kursziel für die Amazon-Aktie liegt bei 335 US-Dollar, wie TheStreet berichtet. Morgan Stanley hatte das Kursziel nach den jüngsten Quartalszahlen von zuvor 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Overweight" bestätigt. Ob das deutlich höhere Szenario erreicht werden kann, hängt damit von den zugrunde gelegten Annahmen zur langfristigen Entwicklung von AWS ab.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at