Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.03.2026 08:32:00
Amazon-Aktie: Produktion von "Tomb Raider"-Serie vorerst pausiert
Details zu Turners Verletzung und ob sie sich diese am Set zugezogen hatte, wurden nicht mitgeteilt. Amazon MGM Studios hatten Mitte Januar bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zu der Serie mit der britischen "Game of Thrones"-Schauspielerin Turner in der Hauptrolle aufgenommen wurden. Turner und die Amazon MGM Studios hatten ein erstes Foto von ihr im typischen Lara-Croft-Look mit Tanktop und Waffenhalterung am Oberschenkel veröffentlicht.
Die Serie "Tomb Raider" für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, de sich auf gefährliche Missionen begibt. Vor Turner hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Actionheldin in drei Kinofilmen verkörpert.
In der neuen Serie sollen neben Turner auch Sigourney Weaver ("Avatar"), Jason Isaacs ("Harry Potter") sowie der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein ("Ku'damm 77") mitspielen. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der die erfolgreiche Serie "Fleabag" stammt.
Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ sinkt das Amazon-Papier um 0,46 Prozent auf 198,42 US-Dollar.
/ani/DP/zb
LOS ANGELES (dpa-AFX)
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