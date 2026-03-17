Amazon-Aktie schließt stark: Mega-Prognose für AWS begeistert Anleger

Die Cloud war für Amazon lange Zeit ein verlässlicher Wachstumsmotor - doch nun soll sie zum Fundament einer noch deutlich größeren Vision werden.

• Amazon-CEO verdoppelt langfristige Umsatzprognose für AWS• 600 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz in 2036 möglich• KI als Treiber für Umsatzentwicklung

Bis zum Jahr 2036 könnte Amazon Web Services (AWS) einen Jahresumsatz von bis zu 600 Milliarden US-Dollar erreichen. Das sagte Konzernchef Andy Jassy laut "Reuters" im Rahmen eines internen All-Hands Meetings. Treiber dieser Entwicklung sei vor allem die Künstliche Intelligenz, die den bisherigen Wachstumspfad der Cloud-Sparte grundlegend verändern könnte.

Von der Cloud zur KI-Infrastruktur

AWS ist bereits heute das Rückgrat vieler digitaler Geschäftsmodelle. Mit einem Jahresumsatz von rund 128,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 zählt die Sparte zu den profitabelsten Bereichen von Amazon. Doch die Rolle der Cloud wandelt sich. Während Unternehmen früher vor allem Rechenleistung und Speicher auslagerten, verschiebt sich der Fokus zunehmend auf KI-Anwendungen, die enorme Rechenkapazitäten benötigen.

Jassy argumentiert, dass genau hier der Hebel liege. Künstliche Intelligenz sei nicht nur ein zusätzlicher Service, sondern ein grundlegender Nachfrageverstärker für nahezu alle Cloud-Dienstleistungen. Unternehmen entwickeln eigene Modelle, integrieren generative KI in ihre Produkte und automatisieren Prozesse - und all das erfordert Infrastruktur, die in den meisten Fällen über Cloud-Anbieter bereitgestellt wird.

"Ich denke schon seit einigen Jahren, dass AWS in etwa zehn Jahren einen Jahresumsatz von rund 300 Milliarden Dollar erzielen könnte", sagte der Amazon-CEO laut "Reuters". "Ich glaube, die Entwicklungen im Bereich der KI geben AWS das Potenzial, diesen Wert mindestens zu verdoppeln", so Jassy weiter.

Die Logik hinter der 600-Milliarden-Prognose

Die Verdopplung der bisherigen langfristigen Umsatzannahme - von etwa 300 auf 600 Milliarden US-Dollar - beschreibt ein Szenario, in dem sich die Nachfrage nach KI-Infrastruktur über viele Jahre hinweg dynamisch entwickelt. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste AWS über die nächsten zehn Jahre eine durchschnittliche Wachstumsrate von fast 17 Prozent pro Jahr erreichen, rechnet "Reuters" vor.

Ein solcher Wachstumspfad erscheint ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Historisch hat sich der Cloud-Markt bereits mehrfach als widerstandsfähig und expansiv erwiesen. Mit dem aktuellen KI-Boom entsteht nun eine zusätzliche Dynamik, die den Bedarf an Rechenzentren, spezialisierten Chips und skalierbaren Plattformen weiter beschleunigt.

An der Börse kamen die Aussagen von Andy Jassy am Dienstag gut an: Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel letztlich um 1,63 Prozent auf 215,20 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at