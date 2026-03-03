Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Nahostkonflikt im Blick
|
03.03.2026 10:22:39
Amazon-Aktie schwächelt: Rechenzentren von Amazon-Tochter bei Drohnenangriffen beschädigt
Die Angriffe haben strukturelle Schäden und Unterbrechungen der Stromversorgung verursacht, wie AWS weiter mitteilte. Teils seien Löscharbeiten nötig gewesen, wodurch zusätzliche Wasserschäden entstanden sind. Man arbeite mit lokalen Behörden zusammen und priorisiere die Sicherheit der Mitarbeitenden.
AWS: Lage bleibt "unvorhersehbar"
AWS hatte zunächst von "Objekten" gesprochen, die ein Rechenzentrum getroffen und "Funken und Feuer" verursacht hätten. Später bestätigte das Unternehmen, dass es sich um Drohnenangriffe gehandelt habe - die Ausfälle stünden im Zusammenhang mit dem "andauernden Konflikt im Nahen Osten". Kunden der Cloud-Sparte meldeten erhöhte Fehlerraten und eingeschränkte Verfügbarkeit zentraler Dienste.
Laut AWS wird es "mindestens einen Tag" dauern, bis Stromversorgung und Konnektivität vollständig wiederhergestellt sind. Das Unternehmen riet Kunden, Daten zu sichern und Anwendungen gegebenenfalls in andere AWS-Regionen zu verlagern. Das Umfeld bleibe angesichts des Konflikts "unvorhersehbar".
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Amazon-Aktie zeitweise 2,19 Prozent tiefer bei 203,82 US-Dollar.
/scr/DP/stk
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazon
|
02.03.26
|Amazon-Aktie nach AWS-Störung in Rot: Zusammenhang mit Nahost-Eskalation denkbar (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Amazon AI lab chief to depart amid leadership shake-up (Financial Times)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.02.26