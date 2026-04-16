Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Einweihung 16.04.2026 15:36:09

Amazon-Aktie schwächer: Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in München

Amazon-Aktie schwächer: Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in München

Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet.

Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.

Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.

Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne).

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert zeitweise 0,25 Prozent auf 248,03 Dollar.

/ruc/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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