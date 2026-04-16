Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Einweihung
|
16.04.2026 15:36:09
Amazon-Aktie schwächer: Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in München
Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.
Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.
Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne).
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert zeitweise 0,25 Prozent auf 248,03 Dollar.
/ruc/DP/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
05:54
|'Melania' bei Prime Video kleiner Streaming-Hit (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber - Globalstar-Aktie hebt ab (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)