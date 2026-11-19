Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Direktanstellung im Fokus
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19.11.2026 20:07:00
Amazon-Aktie schwächer: Konzern kämpft gegen neue Vorgaben für Lieferdienste
Amazon wehrt sich gegen geplante Direktanstellung
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: "Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen", wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass "Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind".
Amazon-Aktie gibt an der NASDAQ nach
Die Amazon-Aktie verliert an der NASDAQ 3,34 Prozent auf 258,64 US-Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
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