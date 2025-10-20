Zoom Communications Aktie
WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
|Ausfall
|
20.10.2025 12:00:09
Amazon-Aktie schwächer: Störung hat Auswirkungen auf Websites und Apps
Das Tochterunternehmen von Amazon ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. AWS stellt dabei die virtuelle Infrastruktur für einen erheblichen Teil des Internets bereit. Die Dienste der Amazon-Tochter sind vor allem bei Start-ups populär, weil sie die benötigten IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken oder spezielle Software-Funktionen für KI über das Internet von AWS mieten können. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass bei einer großen AWS-Störung gleich mehrere Webseiten und Apps in die Knie gehen.
Auf dem Portal allestörungen.de konnte man die Folgen des AWS-Ausfalls bei mehreren Dutzend Anbietern sehen. Betroffen waren zum einen Amazon-Dienste selbst, wie Amazon Music, Ring oder das Shoppingportal Amazon.de. Zum anderen waren aber auch kleinere Anbieter wie die Sprachlern-App Duolingo betroffen.
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert zeitweise 0,13 Prozent auf 212,76 Dollar.
/chd/DP/nas
BERLIN (dpa-AFX)
