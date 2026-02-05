Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kartellwächter 05.02.2026 17:07:40

Amazon-Aktie sinkt: Preisgestaltung für Händler auf Marketplace eingeschränkt

Amazon-Aktie sinkt: Preisgestaltung für Händler auf Marketplace eingeschränkt

Das Bundeskartellamt hat Amazon untersagt, die Preise von Händlern auf dem deutschen Amazon Marketplace zu beeinflussen.

Die Kartellwächter betrachten das Vorgehen als systematische Eingriffe in die Preisgestaltungsfreiheit der Marktplatzhändler und sehen darin einen Missbrauch nach den besonderen Vorschriften für große Digitalunternehmen sowie einen Verstoß gegen die allgemeinen Missbrauchsvorschriften. Zudem würden die Kontrollmechanismen auf intransparenten Regeln und Benachrichtigungen beruhen. Für die Marktplatzhändler werde nicht hinreichend deutlich, nach welchen Grundsätzen die Preisgrenzen zustande kommen und wo diese ungefähr liegen.

"Amazon tritt auf seiner Plattform in den direkten Wettbewerb zu den übrigen Marktplatzhändlern. Daher ist eine Einflussnahme auf die Preisgestaltung der Wettbewerber auch in Form von Preisobergrenzen nur in absoluten Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Preiswucher zulässig", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Preisniveau auf der Handelsplattform nach den Vorstellungen von Amazon gelenkt und im Wettbewerb gegen den restlichen Onlinehandel außerhalb Amazons eingesetzt wird. Für die betroffenen Händler können die Eingriffe in die Preisgestaltung dazu führen, dass sie ihre eigenen Kosten nicht mehr decken können; mit der Konsequenz, vom Marktplatz verdrängt zu werden."

Darüber hinaus machte das Bundeskartellamt den weiteren Angaben zufolge von der Möglichkeit Gebrauch, den wirtschaftlichen Vorteil, den Amazon nach Einschätzung der Behörde durch dieses kartellrechtswidrige Verhalten erlangt hat, abzuschöpfen. Da der festgestellte Kartellrechtsverstoß nach wie vor andauere, sei zunächst einen Teilbetrag von rund 59 Millionen Euro festgesetzt worden.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Amazon-Aktie zeitweise 4,57 Prozent tiefer bei 222,26 US-Dollar.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie im Fokus: Risiken und Chancen bestimmen den Kurs
Amazon-Aktie verliert: Großangelegter Stellenabbau
Amazon-Aktie etwas fester: Zölle wirken sich laut Unternehmenschef auf allmählich US-Preise aus

Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com,Ioan Panaite / Shutterstock.com,BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 178,28 -5,82% Amazon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen