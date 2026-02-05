Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Kartellwächter
|
05.02.2026 17:07:40
Amazon-Aktie sinkt: Preisgestaltung für Händler auf Marketplace eingeschränkt
"Amazon tritt auf seiner Plattform in den direkten Wettbewerb zu den übrigen Marktplatzhändlern. Daher ist eine Einflussnahme auf die Preisgestaltung der Wettbewerber auch in Form von Preisobergrenzen nur in absoluten Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Preiswucher zulässig", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Preisniveau auf der Handelsplattform nach den Vorstellungen von Amazon gelenkt und im Wettbewerb gegen den restlichen Onlinehandel außerhalb Amazons eingesetzt wird. Für die betroffenen Händler können die Eingriffe in die Preisgestaltung dazu führen, dass sie ihre eigenen Kosten nicht mehr decken können; mit der Konsequenz, vom Marktplatz verdrängt zu werden."
Darüber hinaus machte das Bundeskartellamt den weiteren Angaben zufolge von der Möglichkeit Gebrauch, den wirtschaftlichen Vorteil, den Amazon nach Einschätzung der Behörde durch dieses kartellrechtswidrige Verhalten erlangt hat, abzuschöpfen. Da der festgestellte Kartellrechtsverstoß nach wie vor andauere, sei zunächst einen Teilbetrag von rund 59 Millionen Euro festgesetzt worden.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Amazon-Aktie zeitweise 4,57 Prozent tiefer bei 222,26 US-Dollar.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|178,28
|-5,82%
