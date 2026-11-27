Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Am Black Friday
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27.11.2026 13:45:00
Amazon-Aktie stärker: Nur wenige Beschäftigte folgen Streikaufruf in Gera und Leipzig
Inzwischen sei die Streikaktion vor Ort abgebrochen worden, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Für den Nachmittag wäre eigentlich noch eine Versammlung geplant gewesen, die finde aber nicht mehr statt. Der Aufruf zum Warnstreik bleibe aber bestehen.
Verdi hatte zum ersten Mal in der rund fünfjährigen Geschichte des Standorts Gera zu einem Arbeitsausstand aufgerufen. Gera ist Teil eines bundesweiten Streikaufrufs an Amazon-Logistikzentren in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Damit will Verdi Tarifverträge erzwingen.
Von der Gewerkschaft hieß es, Amazon habe im Vorfeld des Warnstreiks "Kampagnen der Angst" durchgeführt und Beschäftigten mit Konsequenzen gedroht. Das Unternehmen betonte: "Die immer gleichen pauschalen Vorwürfe weisen wir scharf zurück - dies ist schlicht Unsinn." Seit 2014 würden die Löhne kontinuierlich erhöht.
Auch in Leipzig nichts los
Der Warnstreik bei Amazon in Leipzig ist weitgehend wirkungslos geblieben. Von etwa 900 festen Mitarbeitern hätten rund 80 gestreikt, sagte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Handel, Torsten Furgol. Das sei "schon ganz ok, aber ausbaufähig". Inwiefern dadurch die Abläufe bei Amazon gestört wurden, könne er nicht sagen.
Ein Amazon-Sprecher sagte, die Aktion in Leipzig habe keine Auswirkungen. Amazon liefere verlässlicher denn je.
Beim letzten Warnstreik in Leipzig habe es deutlich mehr Beteiligte gegeben, sagte Furgol weiter. Das liege unter anderem am kalten Wetter. Eine genaue Auswertung werde es erst im Nachgang geben.
Die Gewerkschaft hatte für den Shoppingtag Black Friday bundesweit zu Warnstreiks an Amazon-Standorten aufgerufen. Betroffen sind Logistikzentren in Gera, Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Graben, Koblenz und Achim. Damit will Verdi Tarifverträge erzwingen.
Die Amazon-Aktie gewinnt im vorbörslichen US-Handel zeitweise 2,40 Prozent auf 250,28 US-Dollar.
/dhu/DP/zb
GERA/LEIPZIG (dpa-AFX)
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