Investitionen im Blick 10.02.2026 10:23:56

Amazon-Aktie steigt: JPMorgan prognostiziert großes Kurspotenzial

JPMorgan bekräftigt das Kursziel für Amazon und sieht die massiven KI-Investitionen durch eine starke Nachfrage gerechtfertigt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren.

So reagiert die Amazon-Aktie auf die Analyse

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es für die Amazon-Aktie moderate 0,42 Prozent auf 209,60 US-Dollar nach oben. Das von JPMorgan gesetzte Kursziel bietet demnach noch Luft nach oben und liegt außerdem noch über dem Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar.

/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

