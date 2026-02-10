Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Investitionen im Blick
|
10.02.2026 10:23:56
Amazon-Aktie steigt: JPMorgan prognostiziert großes Kurspotenzial
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren.
So reagiert die Amazon-Aktie auf die Analyse
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es für die Amazon-Aktie moderate 0,42 Prozent auf 209,60 US-Dollar nach oben. Das von JPMorgan gesetzte Kursziel bietet demnach noch Luft nach oben und liegt außerdem noch über dem Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar.
/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Twin Design / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
09.02.26
|STMicro-Aktie legt kräftig zu: Milliarden-Auftrag von Amazon (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Gewinnplus bei Amazon, Markt reagiert wegen hoher Ausgaben skeptisch - Aktie tiefrot (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)