Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deutschland-Sitz 04.12.2025 15:38:00

Amazon-Aktie trotzdem leichter: Neuer Standort in München

Amazon-Aktie trotzdem leichter: Neuer Standort in München

Der US-Konzern Amazon hat einen neuen und größeren Deutschland-Sitz in München eröffnet.

In dem Bau mit 45.000 Quadratmetern Fläche im Münchner Norden findet die bisher auf vier Gebäude verteilte Belegschaft Platz, wie das Unternehmen mitteilte. Der Neubau sei ein weiterer Beleg des langfristigen Engagements für Bayern und den Standort Deutschland, sagte Deutschland-Chef Rocco Bräuniger laut Mitteilung.

Die Kosten der neuen deutschen Firmenzentrale nannte Amazon nicht. Der Online-Riese beschäftigt mittlerweile gut 40.000 Menschen in Deutschland und will weiter expandieren. 2024 investierte das Unternehmen demnach 14 Milliarden Euro in der Bundesrepublik. In Bayern betreibt Amazon unter anderem 17 Logistikzentren.

Ungeachtet der andauernden Wirtschaftskrise in Deutschland sind in der Tech-Branche nach wie vor qualifizierte Fachkräfte gesucht. Das neue Gebäude ist mit allerlei Annehmlichkeiten für die Belegschaft ausgestattet, unter anderem einem Kino und Yogaräumen.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Amazon-Aktie zeitweise 0,92 Prozent stärker bei 230,14 US-Dollar.

/cho/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie etwas stärker: Neuer Multi-Cloud-Service mit Google
Darum lohnt sich die Amazon-Mitgliedschaft für den Konzern trotz geringer Margen
Amazon-Aktie reagiert wechselhaft auf milliardenschwere KI-Pläne für die US-Regierung

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Hadrian / Shutterstock.com,Twin Design / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten