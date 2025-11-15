Kursschwankungen 15.11.2025 02:17:00

Amazon-Aktie vor dem Black Friday: Welche Lehren die vergangenen Jahre bieten

Amazon-Aktie vor dem Black Friday: Welche Lehren die vergangenen Jahre bieten

Der Black Friday steht vor der Tür und er ist längst mehr als nur ein Shopping-Event. Besonders die Aktien großer Einzelhändler wie Amazon können kurzfristig auf die Umsatzspitzen reagieren.

• Black Friday steigert kurzfristig Umsatz und Börsenkurse
• Historische Daten zeigen oft ein umgekehrtes Muster
• Saisonale Effekte beeinflussen nicht nur Einzelhändler

Amazon und der Black Friday: kurzfristiger Kursschub

Analysen zeigen laut dem Vermögensverwalter GSB, dass die Aktienkurse großer Einzelhändler wie Amazon rund um den Black Friday und den Cyber Monday oft anziehen. In den letzten Jahren meldete Amazon Rekordumsätze in der Black-Friday-Woche. Solche Meldungen wirken sich positiv auf die Anlegerstimmung aus und können den Kurs kurzfristig nach oben treiben.

Keine Garantie für langfristige Gewinne

Trotz der temporären Kursgewinne ist der Einfluss auf das Gesamtjahr begrenzt. Analysen des S&P Retail Select Index seit 1999 zeigen laut einer Untersuchung von GSB, dass ein Kursanstieg während des Black Fridays oft in einer schwächeren Performance für den Rest des vierten Quartals mündet und umgekehrt. Die Erklärung: Anleger neigen zu Überreaktionen. Erwartete Festtagsumsätze schaffen Hoffnung, die sich nicht immer erfüllt.

Saisonalität am Aktienmarkt

Neben dem Black Friday gibt es laut Goldesel weitere saisonale Effekte: Weniger aktive Händler während der Sommerferien oder ein erhöhtes Handelsvolumen zum Jahresende können Volatilität erzeugen. Zudem spiegeln Kursbewegungen oft Erwartungen wider: Ein Kurs steigt, weil Anleger bereit sind, mehr zu zahlen - unabhängig von tatsächlichen Umsatzzahlen.

Tipps für Anleger

Für langfristige Investoren in Amazon oder andere Retailer sind kurzfristige Schwankungen rund um den Black Friday kaum entscheidend. Das Event im November kann die Börsen kurzfristig in Bewegung bringen, aber für den langfristigen Investmenterfolg bleibt Geduld der entscheidende Faktor. Wer sich auf sein Ziel fokussiert und das Portfolio entsprechend breit aufstellt, kann die Feiertage entspannt genießen, ohne jeden Kurssprung verfolgen zu müssen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie dennoch mit Plus: Bürgerentscheid stoppt Amazon-Verteilzentrum in Deutschland
Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Amazon-Aktie fällt nach Milliarden-Deal mit OpenAI - Experten sehen Luft nach oben

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com,Shutterstock / everydayplus
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen