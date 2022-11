Amazon Alexa ab sofort auf GigaTV verfügbar

Sprachdienst einfach aktivieren und sofort nutzenViele Grundfunktionen, darunter Umschalten, Vor- und Zurückspulen sowie TitelsucheWeitere Alexa-Funktionen durch die Verknüpfung von GigaTV mit dem Amazon-Konto„Alexa, bitte schalte um auf RTL!“ Ab sofort lässt sich die erste Generation von Vodafones GigaTV Receiver auch mit Amazon Alexa steuern. Damit können GigaTV-Nutzer ganz einfach Sender umschalten, Filme vor- und zurückspulen, nach bestimmen Titeln suchen oder die Lautstärke regeln. Voraussetzung ist eine einmalige Aktivierung von Amazon Alexa über die Fernbedienung. Wer mehr als nur die Grundfunktionen zur TV-Steuerung nutzen möchte, kann optional auch sein Amazon-Konto mit GigaTV verknüpfen. So lässt sich dann die gesamte Bandbreite des Sprachdienstes nutzen.Ein Druck auf die ‚Voice‘-Taste der GigaTV-Fernbedienung genügt und schon startet die Einrichtung der Sprachsteuerung. Danach können GigaTV-Kunden komfortabel per Sprachbefehl Sender umschalten und nach bestimmten Titeln, Schauspielern oder Genres suchen. Zudem lassen sich Filme und Serien pausieren und wieder fortsetzen sowie einzelne Episoden aus Serienstaffeln auswählen. Das Vor- und Zurückspulen ist ebenso möglich wie das Anpassen der Lautstärke. Auch Streaming-Apps sind über Alexa aufrufbar.Nun machen wir die Steuerung der GigaTV-Receiver mit Hilfe von Alexa noch komfortabler.Lars RiedelLars RiedelLars Riedel, Head of TV & Entertainment: „Immer mehr Menschen lassen sich in ihrem Alltag daheim von Sprachdiensten unterstützen. Nun machen wir die Steuerung der GigaTV-Receiver mit Hilfe von Alexa noch komfortabler und binden GigaTV stärker in das vernetzte Zuhause ein. Per Sprachbefehl können Filmliebhaber beispielsweise durch das TV-Programm zappen, die Lautstärke anpassen, Apps öffnen und die Wiedergabe von Filmen starten oder stoppen.“Alexa vollumfänglich nutzen Amazon Alexa kann viel mehr als nur das TV-Gerät steuern. So lässt sich mittels Alexa daheim beispielsweise das Licht ein- und ausschalten oder die Heizung steuern, wenn kompatible Smart-Home-Geräte im Haus verwendet werden. Wer auch diese Funktionen mit Alexa über GigaTV nutzen möchte, kann sein GigaTV-Konto mit seinem Amazon-Konto verknüpfen. GigaTV-Kunden können dann per Sprachbefehl auch Wissensfragen stellen, den Wetterbericht abfragen oder Musik suchen und hören. Und pünktlich zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft am 20. November informiert Alexa auf Wunsch natürlich auch über die Spielergebnisse.Der Beitrag Amazon Alexa ab sofort auf GigaTV verfügbar erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.