Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.10.2026 21:05:00
Amazon (AMZN) Stock Costs $250 a Share. Here's Why I'd Still Buy It.
Just about everyone knows of Amazon (NASDAQ: AMZN). Per the 2026 Kantar BrandZ Global Top 100 ranking, Amazon was ranked fourth, with a brand value of $1 trillion. (The company's recent market cap was $2.7 trillion.)
It has been quite good to shareholders, averaging annual gains of 22% over the past 15 years. If you bought in at the stock's IPO back in 1997, you'd be up about 283,000%, enough to turn a $10,000 investment into $28 million! Right now, though, one share costs about $250. That might seem steep, but I'd still buy Amazon -- if I didn't already own it. Here's why.
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