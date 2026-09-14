Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.09.2026 02:26:01
Amazon and 2 Other AI Stocks to Buy With $5,000
The artificial intelligence (AI) build-out isn't a single trade. The money flows through layers: Cloud platforms rent out computing capacity, a foundry manufactures the chips underneath it, and data center builders put up the buildings that house all of it.
That means an investor with $5,000 to put to work doesn't have to bet on one layer. I'd split the money across three stocks -- Amazon (NASDAQ:AMZN), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), and a small slice of Applied Digital (NASDAQ:APLD). Each contributes something the other two can't.
And the sizing matters as much as the names.
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Nachrichten zu Amazon
|
09:44
|Amazon setzt Zusammenarbeit mit Frachtfluglinie aus (Spiegel Online)
|
10.09.26
|Amazon-Aktie stabil: Pilot des Frachtjets meldete sich noch vor dem Absturz (dpa-AFX)
|
09.09.26
|QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Was der Amazon-Deal für das KI-Rennen bedeutet (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Ermittlungen laufen: Flugschreiber nach Amazon-Unfall geborgen - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Amazon
|219,55
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