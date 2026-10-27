Amazon and Alphabet Are Each Spending At Least $200 Billion on Data Centers This Year. Here's Which Stock Outperforms Through 2028.

Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are two of the biggest spenders in the artificial intelligence (AI) race. This year, Alphabet plans to spend about $200 billion on data center capital expenditures. Not to be outdone, Amazon plans to spend about $220 billion. Those figures may be hard to fathom, but when you see the returns on investment that these two are generating from the data center infrastructure they're building, it starts to make sense.

But which one of these makes the most sense from an investment standpoint? I think it's Amazon, and the reason why may not be obvious to many investors.

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