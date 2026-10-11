Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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11.10.2026 19:58:00

Amazon and Alphabet Just Committed $420 Billion to Data Centers. 1 Stock Is the Better Buy.

Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are two of the biggest spenders in the artificial intelligence (AI) industry. Each has a sprawling cloud computing business with far more demand than capacity, so they're spending unprecedented amounts of money to expand their data center footprints.

For 2026, Amazon plans to spend about $220 billion on capital expenditures, while Alphabet expects to lay out about $200 billion. Nearly all of that will go toward building out data centers.

While I think both stocks are strong investments, I believe Amazon has far more to gain. But don't sleep on Alphabet, as it's growing at an incredibly fast rate.

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