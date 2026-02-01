Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
01.02.2026 16:00:00
Amazon and Pinterest are slashing jobs, yet corporate America’s profit margins are racing toward 15-year highs
Earnings Watch: With Amazon and Alphabet leading a massive earnings week, analysts are focused on hiring decisions and AI adoption.
Nachrichten zu Pinterest
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Pinterest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.01.26
|Twitter and Pinterest founders launch app as antidote to social media (Financial Times)
|
07.11.25
|Snap crackles while Pinterest pops, but both are a solid bet on AI (Financial Times)
|
05.11.25
|Pinterest mit durchwachsener Bilanz - Aktie sackt dramatisch ab (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Pinterest-Aktie tiefrot: Pinterest-Gewinn wächst - allerdings nicht so stark wie erhofft (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pinterest
Aktien in diesem Artikel
|22,13
|-0,98%
