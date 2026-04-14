Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
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14.04.2026 16:04:00
Amazon baut Satellitennetzwerk durch Globalstar-Übernahme aus
Amazon übernimmt den Satellitenkommunikationsanbieter Globalstar, der zu 20 Prozent Apple gehört. Damit beschleunigt Amazon seine Leo-Satellitenpläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Globalstar IncShs
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14:45
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
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02.04.26
|Amazon-Übernahmefantasie beflügelt Globalstar-Aktie - deutlicher Kurssprung (finanzen.at)
Analysen zu Globalstar IncShs
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