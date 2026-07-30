Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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31.07.2026 00:24:26
Amazon beats cloud sales growth estimates; shares jump
AWS has benefited from a growing number of partnerships this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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