Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
04.02.2026 05:04:00
Amazon benötigt mehr Zeit für den Aufbau seines Satellitennetzwerks Leo
Amazon kann die von US-Behörden für die Genehmigung verlangte Anzahl von Satelliten nicht in den Orbit bringen. Jetzt wurde eine Fristverlängerung beantragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Leo Holdings Corp Cons of 1 Class A Shs and 1-3 Warrant
Analysen zu Amazon
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|193,54
|-1,82%
