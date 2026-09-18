Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.09.2026 05:05:00
Amazon bringt Ring-Funktion zur Nachbarschaftswache auch nach Großbritannien
Nachbarschaften tauschen sich oft in WhatsApp- oder Facebook-Gruppen aus. Bald können Briten auch mit der Nachbar-Funktion von Ring verlorene Haustiere finden.
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