Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Autoverkauf
|
25.11.2026 17:06:00
Amazon: Briten sollen Neuwagen bald per Klick bestellen können - Aktie schwächer
"Amazon Autos" wurde 2024 in den USA eingeführt. Inzwischen werden dort den Angaben zufolge an zahlreichen Standorten in Zusammenarbeit mit lokalen Händlern Fahrzeuge von 35 Marken verkauft. Wer ein Auto über Amazon kaufen will, kann das Angebot online wie gewohnt durchstöbern und zunächst einen Wagen zum Kauf reservieren. Anschließend können Kunden das Fahrzeug bei einem örtlichen Händler besichtigen und dort den Kauf abschließen.
"Der Kauf eines Autos ist eine der größten Anschaffungen, die Menschen tätigen, und wir finden, dass er sich genauso einfach und transparent anfühlen sollte wie jeder andere Einkauf bei Amazon", sagte Matt Nuffort, der Leiter von Amazon Autos International, laut Mitteilung.
Im NASDAQ-Handel verliert die Amazon-Aktie zeitweise 5,87 Prozent auf 237,47 US-Dollar.
/pba/DP/stk
LONDON (dpa-AFX)
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