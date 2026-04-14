Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.04.2026 19:41:35
Amazon Buys Globalstar for $10.8 Billion, Movingto Expand Its Satellite Internet Service
The e-commerce giant is buying Globalstar, a satellite communications company, as it aims to expand its own satellite internet service to compete with Elon Musk’s Starlink.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Globalstar IncShs
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14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
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02.04.26
|Amazon-Übernahmefantasie beflügelt Globalstar-Aktie - deutlicher Kurssprung (finanzen.at)
Analysen zu Globalstar IncShs
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