NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.05.2026 23:45:00

Amazon CEO Andy Jassy Has Good News and Bad News for Nvidia Investors

Few companies have benefited more from the artificial intelligence megatrend than Nvidia (NASDAQ: NVDA). The company has leveraged its market-leading GPU design capabilities to capture a massive share of the rapidly expanding AI compute market. It's built an entire ecosystem around its chips, ensuring it remains a key component of future data center buildouts.And Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of its largest customers. The online retailer is also the largest public cloud computing platform, renting compute capacity to enterprise customers. It plans to spend about $200 billion building data centers and outfitting them with chips this year, up from $131.8 billion last year. A large portion of that spending will go toward chips, including Nvidia's latest GPUs and ancillary chips. But it's not all good news for Nvidia. Amazon CEO Andy Jassy also shared a surprising revelation during the company's first-quarter earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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