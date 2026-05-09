NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.05.2026 23:45:00
Amazon CEO Andy Jassy Has Good News and Bad News for Nvidia Investors
Few companies have benefited more from the artificial intelligence megatrend than Nvidia (NASDAQ: NVDA). The company has leveraged its market-leading GPU design capabilities to capture a massive share of the rapidly expanding AI compute market. It's built an entire ecosystem around its chips, ensuring it remains a key component of future data center buildouts.And Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of its largest customers. The online retailer is also the largest public cloud computing platform, renting compute capacity to enterprise customers. It plans to spend about $200 billion building data centers and outfitting them with chips this year, up from $131.8 billion last year. A large portion of that spending will go toward chips, including Nvidia's latest GPUs and ancillary chips. But it's not all good news for Nvidia. Amazon CEO Andy Jassy also shared a surprising revelation during the company's first-quarter earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.05.26
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08.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
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|Bernstein Research
|19.03.26
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|18.03.26
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|Barclays Capital
|18.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
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|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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