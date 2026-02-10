NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

10.02.2026 17:58:24

Amazon CEO Andy Jassy Just Gave Nvidia Investors Great News

Amazon (NASDAQ: AMZN) stock tanked after its fourth-quarter earnings report last week, when the tech company revealed that it plans to spend $200 billion on building out its artificial intelligence (AI) platform this year. But if the market wasn't enthused about Amazon itself, there was a silver lining for other stocks; namely, the companies that provide the infrastructure for the AI business.Here's why Amazon's update is great news for Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
