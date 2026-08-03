Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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03.08.2026 14:03:01
Amazon.com vs. Airbnb: Comparing Revenue Trends Between an E-Commerce Leader and a Travel Giant
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) primarily operates a massive global retail enterprise, selling consumer merchandise, subscription services, and advanced cloud computing solutions, through its Amazon Web Services (AWS) division, to various individual and enterprise clients.While launching its internal logistics network to outside businesses and securing a large cloud agreement with Pinterest, it reported a 31% net income margin for the quarter ended June 30, 2026.Airbnb (NASDAQ:ABNB) manages a global digital marketplace that seamlessly connects independent hosts offering varied lodging accommodations and local experiences with traveling guests worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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