Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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03.09.2026 16:09:10
Amazon.com vs. DraftKings: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you invest in a cloud and retail powerhouse or a fast-growing digital gaming leader? Choosing between Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and DraftKings (NASDAQ:DKNG) depends on your preference for stability versus growth.Amazon dominates global e-commerce and cloud infrastructure while DraftKings captures a growing share of the legal U.S. sports betting market. These companies operate in different industries but compete for the same discretionary consumer dollars. This comparison examines their financial health and valuation to see which is a better fit for your portfolio.Amazon focuses on e-commerce and cloud computing through its AWS division. The company serves a vast range of customers, from individual shoppers to government entities using its technology infrastructure. It relies on a network of third-party suppliers and shipping partners, particularly for components sourced from China, to maintain its dominance among retail stocks as it scales its logistics network.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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