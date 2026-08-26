ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
26.08.2026 08:09:34
Amazon.com vs. e.l.f. Beauty: Which High-Growth Consumer Stock Is a Better Investment in 2026?
Today, retail titan Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and high-growth disruptor e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) provide a compelling comparison for investors seeking consumer growth stocks. Both companies have redefined their respective industries through digital-first strategies and massive scale.Amazon leverages its large logistics network and dominant cloud computing platform to generate enormous cash flow. In contrast, e.l.f. Beauty focuses on affordable, high-quality cosmetics to win over younger consumers. While they occupy different niches, both represent dynamic ways to gain exposure to consumer spending and evolving digital shopping habits.Amazon.com operates a vast commerce and technology empire serving consumers, sellers, and enterprises through its online marketplace and Amazon Web Services (AWS). The company generates revenue from subscription services such as Amazon Prime and third-party seller services, with China-based suppliers playing a significant role in its inventory sourcing. Its advertising business has also become a major income contributor, helping the company monetize its high volume of web traffic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
27.04.26
|Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.